أستاذ القلب بجامعة الأزهر: متحور كورونا الجديد هو عبارة عن دور برد "رخم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الدكتور أيمن أبوالمجد أستاذ القلب بجامعة الأزهر، إن الإصابة بمتحور كورونا الجديد "EG.5"، مثل الإصابة دور برد "رخم".

وأضاف "أبوالمجد"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "كلمة أخيرة"، اليوم الأحد، قائلًا: "محدش فينا عارف مناعته تتحمل إيه ومتتحملش إيه"، لافتًا إلى أن متحورات كورونا كلها حاليا فقدت القدرة على اختراق الصدر.

وأوضح أن احتمال الإصابة بفشل القلب بيزيد 8 أضعاف بين الذكور الذين لم يحصلوا على التطعيم عند الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن الجينات لها دور في صعوبة الإصابة بكورونا.

وشدد أيمن أبوالمجد أستاذ القلب بجامعة الأزهر على أن كورونا ودور البرد ممكن يضعفوا عضلة القلب.