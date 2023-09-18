أثار عين شمس تستضيف مشروع مشترك مع ماربورج الألمانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

استقبلت كلية الآثار فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل الخاصة بتدشين المشروع البحثي “تعزيز”، وهو مشروع تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة ماربورج الألمانية والجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة الإسكندرية ومكتبة الألمانية لأبحاث الشرق الأوسط بجامعة هالى ومكتبة أبحاث جوتا بجامعة إرفورت والمعهد الألماني للأبحاث الشرقية.

يهدف المشروع إلى التعامل مع الثقافة المادية في شرق البحر الأبيض المتوسط: بين التنقيب والرقمنة، ويستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، أهمية التعاون بين الجهات الأعضاء في المشروع في سبيل الحفاظ على الثقافة المادية ورقمنتها.

أشارت إلى فخرها باستضافة جامعة عين شمس لهذا الحدث الهام الذي يتناول موضوعات تهتم بالحفاظ على التراث والتنمية المستدامة، وشغفها الشخصي بالتراث الثقافي وما يخبرنا به من معلومات عن الحياة الاجتماعية للسابقين والفنون والعمارة آنذاك وغيرها من الأمور الهامة التي تعزز من هوية الإنسان وتربطه بأصوله، آملة أن تكون ورشة العمل انطلاقة للمزيد من التعاون والأنشطة التي تبرز وتعزز القيمة الحقيقية لتراثنا الثقافي.

وتضمنت فاعليات اليوم الثالث أربع جلسات تشاورية أثريت بالعروض التقديمية من كافة الأطراف هدفت إلى خلق مجموعات عمل لدراسة الثقافة المادية من مناظير متعددة التخصصات، وكذا دراسة البنية التحتية للمؤسسات المشاركة وما يمكن أن تقدمه لتحقيق أهداف المشروع.

كما تم وضع خريطة المشروع للفترة القادمة بحيث تتضمن ورش عمل ومدارس في الخريف تستضيفها المؤسسات المشاركة في مصر ولبنان وألمانيا.

قام بتنظيم اللقاء فريق مكتب التعاون الدولي بكلية الآثار بجامعة عين شمس ممثلا في منار الخيال – مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، نهال الأنصاري – عضو مكتب التعاون الدولي، أحمد نقشارة - عضو مكتب التعاون الدولي، رشا المفتش – مسئول العلاقات العامة بالكلية.