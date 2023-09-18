"محدش هيدفع غيره".. مدحت قريطم: المخالفات المرورية زادت على المواطن بسبب انتشار الرادارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

رد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على شكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارساله شكوى لوزارة الداخلية بسبب حصوله على مخالفات كثيرة منذ أكثر من شهر.

وقال "قريطم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون إي"، مساء الأحد، إن الداخلية فحصت الملف الخاص به واتضح انه جميع المخالفات صحيحة وتمت ارتكبها، مناشدة المواطنين الالتزام بالسرعة المقررة وارتداء حزام الأمن، متابعًا: "أماكن الرادارات معروفة، وكل المطلوب من المواطن إنه يلبس الحزام وميتكلمش في المحمول ويهدي السرعة".

وأوضح أنه حدث تطوير تكنولوجي كبير في وزارتي الداخلية والعدل ولدينا قاعدة بيانات كبيرة بين الطرفين، ويتم تطوير العمل يوم عن يوم بحيث حينما يتركب المواطن أي مخالفة مرورية يعلم بها مباشرة.

وأضاف: "المخالفات زادت على المواطن بسبب انتشار الرادارات.. الرادار دا مش مستخبي أو في حد مستخبي وراه عشان يصطادك ومن المستحيل شخص يدفع مخالفه غيره".