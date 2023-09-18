قبل ما تروح المطار.. هذه الأشياء ممنوع حملها أثناء السفر على الطائرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يتعرض بعض المسافرين للعديد من المواقف المحرجة أثناء إنهاء إجراءات سفرهم بسبب حملهم بعض المتعلقات والأغراض الشخصية الممنوع صعودها على متن الطائرة، وتسمح أغلب شركات الطيران بحملها ولكن داخل الحقائب في جسم الطائرة أو ما يعرف "مخازن العفش".

ويستعرض "الخليج 365" قوائم الممنوعات حيازتها معك على الطائرة حتى لا تتعرض للمساءلة أو يتم إلغاء السفر.

لو نظرت في صالات السفر قبل الدخول للتفتيش تجد قائمة بالأشياء التي يجب سحبها لأسباب أمنية ويحظر أن تكون بصحبة الراكب.

البنادق والأسلحة النارية :-

- المسدسات / مسدس لضغط الهواء / مسدس المسامير.

- النشابية / المرجام (النبلة).

- الرمح والحربون.

- أسلحة إعدام المواشي.

- طفاية الحريق / مسدسات الإنارة.

- المسدسات الصاعقة.

- الأسلحة النارية المزيفة أو المقلدة.

- مكونات الأسلحة والأسلحة النارية باستثناء الأجهزة التليسكوبية.

- بنادق الرش, القداحات.

- الأسلحة النارية المموهة أو المبدلة.

الأسلحة المدببة والأشياء الحادة:-

- البلطة / الأسهم.

- أحذية التسلق أو أحذية التزلج.

- معول أو فأس الثلج.

- المطاوي أي كان طول الشفرات.

- النازعة اللولبية للسدادة الفلينية.

- الإبر أو إبر الغزل.

- السكاكين أو المقصات ذات الشفرات التي لايقل طولها عن 6 سنتيمترات.

- أطقم الطعام المعدنية / شفرة الحلاقة.