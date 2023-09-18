ترند اليوم| وفاة الفنان أشرف مصيلحي وتفاصيل نتيجة تنسيق الأزهر

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أشرف مصيلحي.. وفاة بعد صراع مع "أخطر أنواع السرطانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضعات الترند خلال الـت 24 ساعة الماضية، وكان على رأسها وفاة الفنان أشرف مصيلحي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية