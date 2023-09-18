هيئة الكتاب تصدر «مختارات مسرحية للأطفال» لمحمد ناصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «مختارات مسرحية للأطفال» من تأليف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

ويقول مؤلف الكتاب: «يعتبر الكتاب هو الإصدار الثالث للمؤلف الذي يجمع فيه جزءًا مهمًا من مشروعه الأدبي، وبخاصة مسرح الطفل الذي يعد من أكثر الأشكال الفنية تأثيرًا في الأطفال في كل المراحل العمرية.

فالنص المسرحي للطفل يجذب فنونًا أخرى معه لكي تكتمل الصورة الفنية المحببة للصغير، ففيه الموسيقى والأغنية والاستعراض والدراما الحركية والسينوجرافيا والألوان المبهرة والعرائس بأشكالها المختلفة، مثل الأراجوز وخيال الظل والمسرح الأسود والماريونت والقفاز، كل ذلك قادر على التفاعل والتأثير الإيجابي الذي يغير كثيرًا في عقل ووجدان الطفل».

ويضيف: نرجو أن يجد المربون والمسرحيون والأطفال في هذه المختارات التي تضم أحد عشر نصا مسرحيا متنوعًا بغيتهم من المضامين التي تعزز القيم والإيجابية، ومن الأشكال المسرحية المتنوعة ما يرضي طموحهم».

يتناول الكتاب 11 نصا مسرحيًا وهم: «السبورة الغامضة»، و«سجين الهاء والواو»، و«علقة تفوت»، و«ساعتي تكذب!»، و«مش حبه اسمي»، و«شمس الشموسة»، و«مينا.. ايمر الحياة»، و«رقصة الفئران الأخيرة»، و«باب الجنة»، و«برنيطة للأرض»، و«سكر نبات».

محمد عبد الحافظ ناصف، كاتب مسرحي وكاتب أطفال وقاص وسيناريست ومترجم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين لدورتين، عضو نادي القصة، عضو أتيلية القاهرة، عضو مجلس إدارة دار الأدباء، عضو نقابة المهن التمثيلية، عضو نقابة المعلمين، عضو المجلس الأعلى للثقافة.

ومن ابرز إصدارات محمد عبد الحافظ ناصف، مسرحية طلوع النهار أول الليل، والمجموعة القصصية مقاعد خالية، وحارة الموناليزا، والعشق والقهر والموت في إبداع العقد الأخير، وقصص عالمية مصورة، وحكايات الشتاء والصيف، والدراجة الجديدة، ومصر غيجار جديد، ومن حكايات البنت المسافرة، ورحلة إلى مركز الأرض، واللبان على الطبلة.