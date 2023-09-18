شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية ويستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ونصت المادة 2 من قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية محدثاً حتى عام 2023 علي :"يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .

وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .

وحددت المادة 3 من ذات القانون أهداف الصندوق، إذ نصت على:"يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة".