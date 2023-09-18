اخبار العالم

القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية ويستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ونصت المادة 2 من قانون رقم 139  لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية محدثاً حتى عام 2023 علي :"يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .

 

وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .

 

وحددت المادة 3 من ذات القانون أهداف الصندوق، إذ نصت على:"يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة".

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements