الأمن التركي ضبط 236 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة وريفها

أفادت وكالة "الأناضول" التّركيّة، نقلًا عن مصادر أمنيّة، بأنّ "قوّات الشّرطة والدّرك سيّرت دوريّات في ولاية أدرنة وريفها شمال غربي ​تركيا​، أدّت إلى إلقاء القبض على 236 مهاجرًا غير نظامي في مواقع عدّة بالولاية"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن لدى الكشف عن هويّاتهم، بأنّهم دخلوا الأراضي التّركيّة بشكل غير قانوني"، ومؤكّدةً أنّه "تمّ إرسال الموقوفين إلى إدارة الهجرة لاستكمال الإجراءات القانونيّة".

وفي 16 الحالي، ذكرت الوكالة أنّ قوّات الدّرك التّركيّة، ضبطت 94 مهاجرًا غير نظامي، على متن شاحنتين في قضاء أرزي في ولاية جناق قلعة غربي البلاد.