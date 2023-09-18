"دفاع النواب": قرارات السيسي تعبير صادق على إحساس القيادة بنبض الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وصف النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف بمثابة تعبير صادق وأمين من القيادة السياسية بنبض الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأعرب "طنطاوي"، عن ثقته التامة في أن هذه القرارات التاريخية سيكون لها دورها الكبير في تخفيف معاناة مختلف الفئات لاسيما الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مسئولية حكم مصر في عام 2014 وهو ما يؤكد دائمًا في قراراته وتكليفاته وتوجيهاته للحكومة شعوره بالمواطن البسيط وكذلك الاهتمام بالإنتاج المحلى والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها.

وأشاد البرلماني، بقرارات الرئيس والتي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن مؤكداً أن هذه الحزمة المتعددة من القرارات المهمة تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الرعاية الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين.