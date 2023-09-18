حدث ليلا| عدد المصريين المفقودين في ليبيا.. وتعليق الأزهر على منع النقاب بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
رئيس الإنجيلية: ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة يضمن إرساء قواعد العدالة
"محدش هيدفع غيره".. مدحت قريطم: المخالفات المرورية زادت على المواطن
عضو مرصد الأزهر: كان يجب دراسة اتخاذ قرار منع النقاب في المدارس قبل تطبيقه
خبير مناخ: "دانيال" عاصفة جامحة وأتوقع حدوث عواصف أخرى الفترة القادمة
وزير التعليم يقرر عدم تشغيل بعض المدارس خلال العام الدراسي المقبل
أستاذ القلب بجامعة الأزهر: متحور كورونا الجديد هو عبارة عن دور برد
سبّ الخطيب وشوبير.. القضاء يحسم مصير مرتضى منصور في 3 قضايا
وزير الصحة الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 3283 قتيلا
المالية: تكافل وكرامة زادت بنسبة 40% من أبريل الماضي إلى الآن
وزيرة الهجرة: تمديد تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج
وزيرة الهجرة: 291 مصريًا مفقودًا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال
فاروق الباز: لا يوجد إثبات علمي عن زيارة كائنات فضائية كوكب الأرض