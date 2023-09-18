حدث ليلا| عدد المصريين المفقودين في ليبيا.. وتعليق الأزهر على منع النقاب بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس الإنجيلية: ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة يضمن إرساء قواعد العدالة

"محدش هيدفع غيره".. مدحت قريطم: المخالفات المرورية زادت على المواطن

عضو مرصد الأزهر: كان يجب دراسة اتخاذ قرار منع النقاب في المدارس قبل تطبيقه

خبير مناخ: "دانيال" عاصفة جامحة وأتوقع حدوث عواصف أخرى الفترة القادمة

وزير التعليم يقرر عدم تشغيل بعض المدارس خلال العام الدراسي المقبل

أستاذ القلب بجامعة الأزهر: متحور كورونا الجديد هو عبارة عن دور برد

سبّ الخطيب وشوبير.. القضاء يحسم مصير مرتضى منصور في 3 قضايا

وزير الصحة الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 3283 قتيلا

المالية: تكافل وكرامة زادت بنسبة 40% من أبريل الماضي إلى الآن

وزيرة الهجرة: تمديد تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج

وزيرة الهجرة: 291 مصريًا مفقودًا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

فاروق الباز: لا يوجد إثبات علمي عن زيارة كائنات فضائية كوكب الأرض