وفاة 20 عاملًا في منجم على الأقل نتيجة حادث سير في جنوب إفريقيا

ذكرت إدارة النّقل في مقاطعة ليمبوبو الشّماليّة في جنوب إفريقيا، أنّ "حافلة تقلّ عمالًّا من منجم فينيشيا للّتعدين، تعرّضت لحادث سير أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 20 عاملًا".
وأوضح المتحدّث باسم الإدارة فونغاني تشوك، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحادث وقع على بُعد نحو 25 كيلومترًا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد، وأنّ الحافلة اصطدمت بشاحنة".
وتدير شركة التعدين العملاقة "دي بيرز" منذ أكثر من ثلاثين عامًا، منجم فينيشيا الّذي يقع بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوي. وتُنتج الشّركة سنويًّا نحو 40 في المئة من الألماس في جنوب إفريقيا، ويعمل لديها أكثر من 4,300 شخص، بينهم الكثيرون الّذي يأتون من مناطق مجاورة للمنجم.
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