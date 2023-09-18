الدفاع التايوانية أعلنت رصد 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة: الرقم الأعلى مؤخرا

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنّ "بين صباح 17 حتّى 18 أيلول الحالي، رصدت الوزارة 103 طائرات حربيّة صينيّة بالإجمال حول الجزيرة، وهو الرّقم الأعلى في الآونة الأخيرة، ويشكّل تحدّيات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة"، كاشفةً أنّه تمّ رصد تسع سفن أيضًا تابعة للبحريّة الصّينيّة.
وأوضحت في بيان، أنّ من بين العدد الإجمالي للطّائرات الحربيّة الّتي تمّ رصدها، عبرت 40 طائرة ما يُسمّى بالخطّ الأوسط لمضيق تايوان، الّذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتَي تحديد الدفاع الجوي من الجهتَين الجنوبيّة الغربيّة والجنوبيّة الشّرقيّة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ "المضايقات العسكريّة المستمرّة لبكين، يمكن أن تؤدّي بسهولة إلى تصاعد حادّ في التّوتّر وتدهور الأمن الإقليمي"، داعيةً الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحاديّة التّخريبيّة".
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