"اليونسكو" أدرجت موقع تل السلطان الأثري في الضفة الغربية على قائمة التراث العالمي

أدرجت منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة- ​اليونسكو​، خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي التّابعة لها، الّذي يُعقد في ​الرياض​ بالسّعوديّة، موقع تل السلطان -ما قبل التاريخ- في ​مدينة أريحا​ الفلسطينيّة في ​الضفة الغربية​ المحتلّة، على قائمة التراث العالمي.

ولفت دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "لا وجود لبقايا يهوديّة أو مسيحيّة في الموقع، إنّه موقع لبقايا تعود إلى ما قبل التّاريخ إلى ما بين 10 آلاف و700 عام قبل الميلاد"، مشيرًا إلى أنّ "ترشيح الموقع حصل قبل ثلاث سنوات قبل أن يُدرج هذا العام، ولم يصدر أيّ اعتراض من أيّ دولة عضو".

وكانت ​إسرائيل​ قد انسحبت من المنظّمة الأمميّة في العام 2019، متّهمةً إيّاها بالانحياز للفلسطينيّين، لكن وفدًا يمثّلها شارك في اجتماع هذا العام في الرياض.

ويقع تل السلطان الّذي يُعتبر أقدم من أهرامات مصر، في وادي الأردن، وهو تل بيضوي يحتوي على رواسب من النّشاط البشري ما قبل التّاريخ، ويتضمّن نبع عين السلطان بجواره.