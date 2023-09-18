مصرع 17 شخصا على الأقل إثر وقوع انهيارات أرضية في الكونغو الديمقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي الكونغو الديمقراطية.

ووقعت الكارثة على طول نهر الكونغو في بلدة “ليسال” في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد، حيث كان الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار أرضي ابتلع عدة منازل.

وحذّرت السلطات في الكونغو من أن عدد القتلى قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بفحص الأنقاض تحت المنازل المنهارة.