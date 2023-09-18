بري: سأدعو إلى الحوار في أوائل تشرين وأنا سأديره ولا بد من مشاركة الجميع ليكون منتِجًا

أوضح رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، "أنّه يقصد بجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب رئيس الجمهوريّة، أي على طريقة انتخاب بابا روما، في أوضح من هيك؟".

وكشف، في تصريح إلى صحيفة "اللّواء"، إلى "أنّه سيدعو إلى ​الحوار​ في أوائل تشرين، إذا لم تحدث أي مفاجأة. ما زال الوقت أمامنا، وسمعت بأنّ القطريّين سيأتون إلى ​لبنان​ بطرح ما"، مؤكّدًا "أنّني سأدير الحوار، وسيكون معي نائب رئيس المجلس ​الياس بوصعب​"، معربًا عن ثقته من "احتمال الوصول إلى حلّ".

وشدّد برّي على "أنّني حريص على مشاركة الجميع، فالمرحلة حسّاسة ولا بدّ من مشاركة الجميع ليكون الحوار منتجًا ومثمرًا. فلننتظر مواقف القوى النّهائيّة، لنبني على الشّيء مقتضاه".