شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: إسقاط 35 مسيرة وصاروخ كروز في هجمات روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أوكرانيا اليوم الاثنين، إنها أسقطت 18 طائرة مسيرة، و17 صاروخ كروز في هجوم شنته روسيا على أراضيها خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية في منشور على تطبيق تيليجرام أن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا خلال الليل.

وأعلنت تدمير جميع الصواريخ السبعة عشر فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 24 مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف خلال الليل.