شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سؤالا وإجابة حول الوصايا.. تعريفها وصيغتها وشروط صحتها.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "20 سؤالًا وإجابة حول الوصايا.. تعريفها وصيغتها وشروط صحتها"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة حول الوصية، أبرزها هل يمكن أن تتعدد الوصايا؟ ما حالات بُطلانها؟ هل تجوز للجنين؟ وما إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقارى؟ خاصة وأن الأصل عند جمهور الفقهاء أن الوصايا اختيارية يبر بها الشخص من أراد أو يجبر بها ما فاته من أعمال البر في حياته، لكن في أحوال غير قليلة كثرت منها الشكوى، يموت الشخص في حياة أمه أو أبيه أو يموت معهم، فتحرم ذريته من ميراثه الذي كان يستحقه لو عاش إلى وفاة والديه، وذلك بسبب وجود من يحجب أبناءه من الميراث، فبذلك يجتمع مع فقد العائل الحرمان من مال قد يكون الشخص المتوفى ممن ساهم في بنائه ولا ذنب لذريته أن تحرم منه.

وحتى لا يضطرب ميزان توزيع الثروة في الأسرة الواحدة، وحتى لا يقع الضرر على مثل هؤلاء الأحفاد، رأى المشرع وتلافيا لمثل هذه الحالة، علاجها عن طريق آخر غير الإرث وهو الوصية الواجبة المفروضة بحكم القانون، وتستمد قوتها منه، بحيث إذا أوصى بها الشخص مختارا نفذت، وإن لم يوصي بها وجبت بحكم القانون، وذلك في الوقت الذي كثرت فيه قضايا المواريث، وأصبحت المحاكم مكتظة بها ليس بين جمهور المتقاضين فحسب – بل وصل الأمر للتقاضي بين المشاهير ورجال الأعمال.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الإشكاليات المتعلقة بالوصية، والإجابة على عدة أسئلة أبرزها ماهية الوصية وشروطها والأثار المترتبة عليها، وهل يجوز الرجوع فيها؟ وهل يحوز تعدد الوصايا؟ والشروط الواجب توافرها في الموصي والموصي له؟ واجراءات ايداع الوصية بالشهر العقاري؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة، وماهي حالات بطلان الوصية؟ وهل يستحق القاتل للموصي وصية؟ وهل يجوز الوصية للوارث؟ وهل يجوز الوصية للحمل؟ وهل يجوز الرجوع في الوصية؟ وماهي إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

هل يجوز الرجوع فى الوصية؟.. 20 سؤالًا وإجابة حول الوصايا.. تعريفها وصيغتها وشروط صحتها.. هل يمكن أن تتعدد الوصايا؟.. ما حالات بُطلانها؟.. هل تجوز للجنين؟.. وما إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقارى؟

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