بوحبيب التقى نظيره الإيرلندي في نيويورك وتأكيد أهمية التنسيق بين الجيش واليونيفيل للحفاظ على الاستقرار بالجنوب

باشر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، نشاطه على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بلقاء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن.

وقد توافق الوزيران على "أهمية إحقاق العدالة في جريمة قتل الجندي الايرلندي شون روني الذي كان يعمل ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان"، فيما عبّر بوحبيب عن "شكر وتقدير لبنان للدور الهام والبناء الذي تلعبه الكتيبة الايرلندية ضمن إطار اليونيفيل منذ نشأتها في العام 1978 ولتاريخه، وتمسك لبنان بتعزيز هذه المشاركة".

وتطرق البحث ايضا، الى "أهمية التنسيق بين حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، ممثلة بالجيش وقوات اليونيفيل، بما يضمن نجاح مهمة حفظ السلام ويحافظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، والامن الاقليمي".

بعد ذلك، شارك بوحبيب في اللقاء الوزاري حول الشرق الأوسط بدعوة من رئيس حكومة ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمّن آل ثاني ورئيس مؤسسة السلام الدولي الامير زيد رعد الحسين، في حضور عدد من وزراء الخارجية العرب والاجانب وفاعليات سياسية وديبلوماسية.