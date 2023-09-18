أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "يبدو أنّ ​قطر​ تملك وسائل إقناع أكثر من الفرنسيّين لإنهاء الأزمة الرّئاسيّة، ولها تجربة سابقة في ​مؤتمر الدوحة​ في معالجة الإفلاس السّياسي والأخلاقي الّذي وصل إليه البعض في هذا الوطن"، متسائلًا: "كيف نبني وطنًا سياسيّوه تجّار وسماسرة؟". ولفت إلى أنّ "كلّ شي بحقّو".

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: يبدو أن قطر تملك وسائل إقناع أكثر من الفرنسيين لإنهاء الأزمة الرئاسية و"كل شي بحقّو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.