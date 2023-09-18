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اليونان تعلن مقتل 5 أشخاص من فرق إنقاذها العاملة في درنة الليبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب ا)


قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس لوسائل الاعلام اليوم الاثنين إن خمسة من عمال الإنقاذ اليونانيين، الذين كانوا في ليبيا للمشاركة في جهود الاغاثة، لقوا حتفهم في حادث سير.

وأضاف لشبكة سكاي أن 14 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس الأحد.

ويأتي تصريح المتحدث بعد ورود تقارير متضاربة بشأن وقوع حادث سير لعمال إنقاذ يونانيين أمس الأحد.

وأفادت السلطات الليبية أن ثلاثة أفراد من أسرة ليبية واحدة لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بين سيارتهم وحافلة المتطوعين اليونانيين. وقد أصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة.

وأفاد المتحدث ماريناكيس أن الخمسة يونانيين الذين لقوا حتفهم هم ثلاثة من عمال الإغاثة و مترجمان.

وأضاف أنه تم نقل الجثث بالإضافة إلى 13 مصابا إلى اليونان على متن طائرة عسكرية، في حين بقي شخص في مستشفى في ليبيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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