اسطفان: الدستور فوق كل اعتبار ولودريان أكد الحاجة إلى الذهاب لمرشح رئاسي ثالث

دعا عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​الياس اسطفان​، رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، إلى "القيام بدوره الدّستوري في ما خصّ حماية ​الدستور​، والدّعوة إلى جسلة انتخاب رئيس للجمهوريّة".

وأكّد، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الدستور فوق كلّ اعتبار، وهو ينصّ بشكل واضح على كيفيّة انتخاب الرّئيس، وما يحصل من دعوة للحوار مضيعة للوقت، تحديدًا في عدم الذّهاب إلى تطبيق الدّستور".

وأشار اسطفان إلى أنّ "الموفد الفرنسي ​جان إيف لودريان​ شدّد على الحاجة إلى الذّهاب لمرشّح ثالث، ما دام أنّ الوزير السّابق ​جهاد أزعور​ ورئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ لا يحصدان الأصوات الكافية، ولكن من الواضح أنّ الفريق الآخر لا يزال يتمسّك بفرنجيّة".