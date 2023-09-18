تسطير محضرَي تلف وضبط وإنذار للمرة الأخيرة لمحل بوظة وعصير في شارع الشورى

أعلنت بلدية حارة حريك، أنّ فريقا من المفرزة الصحية قام بالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بالكشف على محل بوظة وعصير في شارع الشورى، وقد تبين وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية من حليب وبسكويت ومارشميلو، وملونات ومواد اخرى تدخل في صناعة البوظة، فضلا عن عدم وجود نظافة عامة، وعدم التزام الموظفين بمعايير سلامة الغذاء. وعليه تم تسطير محضر تلف ومحضر ضبط، وانذار المحل للمرة الاخيرة تحت طائلة اقفال المنشأة، وذلك بسبب تكرار هذه المخالفات في الكشوفات السابقة.

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