مولوي التقى دريان: لا خلاف شخصيا مع اللواء عثمان وأنا وزير سلطة لا وصاية

اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بعد لقائه مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان أن |الزيارة كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي ولا علاقة لها بأي ظروف استجدّت في الإعلام".

وأكّد مولوي أن علاقة وزير الداخلية مع مدير عام قوى الأمن الداخلي جيدة ولا خلاف شخصي مع اللواء عماد عثمان، مشيرا الى انه "نتابع عملنا لحماية المؤسسات الأمنية وهذه العلاقة تحكمها القوانين لاسيما القانون 17 من نظام قوى الأمن الداخلي وعثمان يقوم بمهامه ضمن صلاحياته، وأنا أقوم بدوري وفقاً للدستور وقانون تنظيم قوى الأمن، وأنا وزير سلطة لا وصاية، ونحن نتابع عملنا لحفظ أمن البلد واللبنانيين".

أضاف: "أكّدنا للمفتي دريان أننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد".

وأكّد مولوي متابعة العمل في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة، مشددا على انه "لن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية".