اختتام برنامج  Youth4Governance لعام 2023 من جامعة القديس يوسف

اختتم شبّان وشابّات برنامج Youth4Govrernance، "الشباب للحوكمة" الدورة الثالثة لصيف عام 2023 في جامعة القديس يوسف، تحت عنوان "Nefaa: The Cliffhanger "

وقدّم الشبّان والشابّات شريط فيديو قصير يوجز كافة أعمالهم في النافعة و تقريرا كخلاصة عن مشاريعهم المنفذة حديثا في مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات - الدكوانة، والتي تمحورت بشكل اساسي حول نقاط ثلاث اساسية وهي:

الحفاظ على الماضي تمكينا للمستقبل حيث نقطة الانطلاق كانت مع أرشيف النافعة

ابتكار الحوكمة: تطويع الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا لتطوير القطاع العام

تمكين النافعة من خلال التعزيز المؤسساتي.

وكانت كلمات خلال حفل الاختتام وقبل توزيع الشهادات على الشبان والشابات، نوّهت بمجملها بالارادة الصلبة الراسخة والمتجذرة في عقول ونفوس الشبان والشابات لاحداث التطوير في القطاع العام قولا وفعلا، والتي يستكمل ترجمتها واقعيا للسنة الثالثة على التوالي كنموذج ملموس للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وكنقطة انطلاق للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع العام .

وفي كلمته نوه رئيس جامعة القديس يوسف البروفيسور سليم دكاش بنشاط الطلاب التثقيفي لتعزيز وتطوير النافعة والذي يشكّل نموذجا للحفاظ على ارث وتاريخ الادارة العامة، مع مواجهة كافة التحديات والصعوبات وعدم الاستسلام.

من جهته توجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي بالكلمة الى الطلاب شاكرا اياهم على تحقيق حلم لبنان الغد، مؤكدا ان العمل الذي تم انجازه لمساعدة الإدارة اللبنانية، أغناها وأكسب الطلاّب الخبرات الكبيرة، وان هذا العمل مقدر ومحترم ومحبوب من قبل كل اللبنانيين، ونرى فيه صورة لبنان الغد، الخالي من الفساد والمزدهر، الذي أحببناه جميعا، مشددا على عدم التهاون او التلكؤ في مكافحة الفساد في الادارة العامة.

بدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال السفيرة نجلا رياشي في كلمتها المسجلة ان المشهد اليوم يبعث بالامل والتطلع نحو المستقبل ويعيد احياء المعنويات ، والحلم بالغد أصبح ممكنا وفق رؤية وتخطيط الطلاب ، ومعهم نستطيع تحقيق المستحيل عندما تتوحد الارادة مع الخبرة.