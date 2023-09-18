حجار خلال ورشة عمل عن "قطاع الحماية الاجتماعية": للتعاون بين الجمعيات والوزارات الخدماتية

نظّمت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ورشة عمل عن "قطاع الحماية الاجتماعيّة في ​لبنان​"، شارك فيها ممثّلو منظّمات دوليّة وجمعيّات محليّة عاملة في القطاع وفريق عمل الوزارة، بهدف تنظيم عمل المنظّمات الدّوليّة والجمعيّات المحليّة في مراكز الخدمات الإنمائيّة التّابعة للوزارة في كلّ المناطق اللّبنانيّة.

وعرض فريق عمل الوزارة العناوين الأساسيّة للاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة والسجل الاجتماعي الموحّد، بالإضافة إلى تفاصيل المكوّن الثّالث من برنامج "أمان"، والمشاريع الّتي يتمّ تنفيذها حاليًّا لدعم مراكز الخدمات الإنمائيّة وتفعيلها.

بالمناسبة، شدّد وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار​، على "أهميّة العودة إلى مؤسّسات الدّولة، وضرورة التّعاون بين الجمعيّات والوزارات الخدماتيّة تحديدًا، للوصول إلى نتائج أفضل في مختلف المشاريع، بهدف الاستجابة بشكل أفضل للحاجات".

وأشار إلى أنّه "يعمل على تنظيم عمل المنظّمات الدّوليّة والجمعيّات المحليّة، والتّنسيق الوثيق بينها وبين الوزارة، عبر توقيع اتفاقيّات تفاهم مع مجموعة كبيرة منها، لتعزيز الفعاليّة في العمل وتفادي هدر الوقت والأموال، بالإضافة إلى تطوير أداء الوزارة عبر المكننة، وربط المشاريع ببعضها بهدف الاستجابة بفعاليّة أكبر".