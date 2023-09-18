مراد انضم الى اعتصام الأساتذة المتعاقدين خارج مجلس النواب

غادر رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد ورشة العمل التربوية في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، متسلّمًا منهم لائحة بمطالبهم التي وصفها بالمحقّة.

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