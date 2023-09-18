افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، قاموا بجولات تفتيشية في بعض احياء مدينة النبطية وساحتها العامة، وبلدة كفررمان، بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات والمحال التجارية، وخصوصاً التي تبيع حاجات ولوازم التلاميذ وطلاب المدارس والثانويات والجامعات والمعاهد من دفاتر وقرطاسية وخلافه، للتأكد من إعلان الأسعار والكشف على فواتير الشراء لإحتساب نسب الأرباح". ولفت الى انها "وجهت إنذارات وتنبيهات إلى بعض أصحاب تلك المؤسسات بضرورة الإلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو الاقتصاد جالوا على المحال التي تبيع حاجات ولوازم التلاميذ للتأكد من إعلان الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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