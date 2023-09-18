تابت أعلن 3 مشاريع لخدمة أبناء الجالية اللبنانية في كندا: المدرسة المارونية وبيت العجزة وبيت الضيافة

أعلن راعي أبرشيّة مار مارون في ​كندا​ ​المطران بول مروان تابت​، "ثلاثة مشاريع يتمّ العمل عليها لخدمة أبناء الجالية اللّبنانيّة في كندا: المدرسة المارونيّة الّتي هي قيد الإعداد، بيت العجزة الّذي قطعت عمليّة التّحضير له مراحل متقدّمة، وبيت الضّيافة الّذي أصبح جاهزًا، وهو يستقبل الشّباب الوافدين حديثًا إلى ​مونتريال​ وليس عندهم من يهتمّ بهم، إلى حين تدبير أمورهم بعد تأمين الوظيفة الّتي تتناسب ووضعهم العلمي والأكاديمي".

وشدّد، خلال ترؤّسه الذّبيحة الإلهيّة في ​كنيسة مار يوسف​ في بلانفيل، في نهاية المهرجان الثّقافي والفني والتّراثي الّذي أقامته الرعية، تحت اسم "نسمة"، على "أهميّة الالتزام في حياتنا الرّوحيّة والوطنيّة والاجتماعيّة"، داعيًا إلى "المشاركة الكثيفة" في التّظاهرة الّتي دعا إليها في 20 الحالي، مع مجموعة من المسؤولين الرّوحيّين من مسيحيّين ومسلمين، رفضًا "لتشريع كلّ ما يناقض الطّبيعة البشريّة، وحفاظًا على تقاليدنا المشرقيّة، الّتي تستمدّ تعاليمها من الشّرائع الدّينيّة".