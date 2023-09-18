أمانة السجل العقاري في عكار اعلنت فتح مكاتبها ابتداء من يوم الاربعاء 20 ايلول

أعلنت أمانة السجل العقاري في عكار فتح أبواب مكاتبها لاستقبال العقود والمعاملات بغية تسجيلها، وذلك ابتداء من يوم الاربعاء 20 ايلول الحالي 2023 .

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