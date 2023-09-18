بخاش: لفصل أتعاب أطباء المختبرات الطبية والتعاطي معهم كاطباء اصحاب اختصاص

دعا نقيب الاطباء في بيروت يوسف بخاش في مداخلة له خلال ورشة عمل في شتورا، شارك فيها بدعوة من نقابة أصحاب المختبرات الطبية، الى جانب حشد من الاطباء والمعنيين من لبنان والخارج، الى "فصل أتعاب أطباء المختبرات الطبية، وعدم التعاطي معهم كموظفين في المستشفيات او في المختبرات حيث يعملون، بل مساواتهم بسائر الاختصاصات الطبية، خصوصا "ان قانون فصل الاتعاب لم يطبق بعد عليهم، لا من قبل الجهات الضامنة الرسمية، ولا الخاصة، علما بان شهاداتهم الطبية تلزم الجميع بالتعاطي معهم كأطباء وليس كتقنيين او كموظفين".

واشار الى اننا "ندرك تماما التحديات التي تواجهها المختبرات الطبية، وهي تتمثل بالمختبرات غير المرخصة، والتي تعمل في ظل بعض المستوصفات والمراكز، خلافا للأصول الطبية، وفي تأجير بعض الأطباء شهاداتهم لبعض المختبرات خلافا للقوانين، حيث عليهم الوجود الدائم في مختبراتهم، فضلا عن النقص في أطباء الطب المخبري، بعد موجة الهجرة الأخيرة، ما دفع ببعض المختبرات الى الاستعانة بأطباء مخبرين دون المستوى المطلوب".

ورأى "إن الفوضى في القطاع الصحي عموما، دفعتنا وتدفعنا الى تنظيم اتحاد لهذه المهن الصحية، لتوحيد الجهود والبحث عن مكامن الفوضى الذي يعاني منه القطاع بشكل عام، والعمل على الحد من أضرارها. فبالتكاتف والتضامن نستطيع النهوض بالقطاع واعادته الى مساره الطبيعي".