أ ف ب: طائرة قطرية وصلت إلى إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن طائرة قطرية حطت في إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة المشمولين في صفقة تبادل مع إيران في إطار اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل تحرير أرصدة إيرانية مجمّدة بوساطة من الدوحة.
واكد مصدر مطّلع على الملف في الدوحة لوكالة فرانس برس "هناك طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لنقل المواطنين الأميركيين الخمسة واثنين من أقربائهم إلى الدوحة".
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