تعرض وزارتي المالية والتجارة بالكويت لهجمات الكترونية من "هاكر" واطفاء الانظمة فيهما

افادت صحيفة "الراي" الكويتية عن "تعرض وزارتي المالية والتجارة لهجمات كبيرة من "هاكر" عالمي"، مشيرة الى ان "وزارة المالية أطفأت أنظمتها ولا تستطيع إجراء أي تحويلات بما فيها الرواتب".

وكشفت الصحيفة ان "الجهات المعنية تستعين بـ"غوغل – الكويت" بحثاً عن الحلول وسط اجتماعات رفيعة في المالية".

كما اطفأت وزارة التجارة سيستم "التموين.