شكرا لقرائتكم شركة دبي لصناعات الطيران تقترض 1.6 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة، اليوم، أنها وقعت صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح، هي الأكبر في تاريخها، وأن هيكلة التمويل تمت على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، وبحيث يتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية، فيما تولى كل من بنك "إتش إس بي سي" و"بنك جي بي مورغان" دور المدير المشترك والمرتب الرئيسي المشترك للصفقة.

وحققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب، وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار أميركي بمشاركة مجموعة من 26 ممولاً.

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وسيتم توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة، وفقا لـ "وام".

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "ستسمح هذه التسهيلات للشركة بالحفاظ على سيولتها القوية ودعم متطلبات التمويل الخاصة بعملية الاستحواذ التي أعلنا عنها مؤخراً".