شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو المناخ في برلين يعرقلون العديد من الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرقل أعضاء حركة حماية المناخ "الجيل الأخير" - كما هو معلن من قبل - السير المروري في العديد من الشوارع في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم، الاثنين.

وحددت الشرطة في البداية أكثر من عشرة مواقع متأثرة في جميع أنحاء المدينة، من بينها "جروس شتيرن" و"إرنستر رويتر بلاتس" و"هاليشه أوفر"، ومنطقة قطارات الضواحي في تيمبلهوف، وشارع بيرنتسلاو، وشارع كاستينين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أفرادًا من الحركة لصقوا أنفسهم في الشوارع، مضيفًا أن الشرطة منتشرة في جميع الأماكن على مدار اليوم مع ما يصل إلى 500 فرد منها، للتدخل بشكل سريع وحاسم.

وأعلنت حركة "الجيل الأخير" تنظيم اعتصامات في 23 موقعًا على الأقل، من بينها مخارج مهمة لطرق سريعة على أطراف برلين.