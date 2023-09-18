درغام: الحوار ضروري وموقفنا إيجابي من حيث المبدأ ولكن علينا أن نفهم بعض التفاصيل

لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​أسعد درغام​، إلى أنّ "في حال التّوصّل إلى اتفاق على اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني مع "​حزب الله​"، فعندها ستكون هناك عمليّة تسهيل لانتخاب رئيس للجمهوريّة".

وأكّد، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الأساس أن نصل إلى هذا التّفاهم، وإلّا قد نذهب إلى نقاش مع الحزب بسلّة أسماء رئاسيّة، وقد يكون رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ من ضمنها"، مشيرًا إلى أنّ من "ما من اسم حتّى الآن بإمكانه تأمين النّصاب والعدد الكافي من الأصوات، والرّئيس المقبل يجب أن يحمل مشروعًا إنقاذيًّا واضحًا".

وبالنّسبة إلى موقفه من ​الحوار​، شدّد درغام على أنّ "الحوار ضروري، وموقفنا إيجابي من حيث المبدأ، ولكن علينا أن نفهم بعض التّفاصيل، منها هل بعد الحوار هناك جلسات متتالية في يوم واحد أم لا، وذلك لكي نتأكّد من أنّ النّتائج المرجوّة منه مضمونة".