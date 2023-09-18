"النشرة": فريق من اليونيفيل يجول على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "فريقا من ضباط اليونيفيل يجول على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى محور عين عرب الغجر الوزاني، مستقلا مروحية تابعة لليونيفيل، والتي تنفذ في هذا الوقت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط امتدادا حتى تخوم مزارع شبعا، مرورا بتلال سدانة وبركة النقار خراج بلدة شبعا".

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