محافظ النبطية بحثت مع قائد القطاع الشرقي في اليونيفل في تطبيق القرار 1701 والتنسيق مع الجيش اللبناني

بحثت محافظ النبطية، هويدا الترك، مع قائد القطاع الشرقي في اليونيفل، لويس فرنانديز هيريرو ووفد من ضباط الكتيبة الاسبانية العاملة في الجنوب، في دور اليونيفل في نطاق انتشارها في القطاع الشرقي، وتطبيق القرار 1701 والتنسيق مع الجيش اللبناني".

بدوره، شرح هيريرو دور اليونيفل الإنمائي والخدماتي في القطاع الشرقي، لاسيما دعم الجمعيات والبلديات والنوادي الاجتماعية والثقافية في المنطقة الحدودية". وقد أثنت الترك على "أهمية الدور الذي تلعبه اليونيفل في نطاق عملياتها، وطلبت الى الوفد تقديم أقصى ما يمكن للمجتمعات المحلية، وفي شتى المجالات المتاحة لاسيما في مجالات معالجة النفايات والطاقة البديلة".