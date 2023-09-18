اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة ان "الآراء مجمعة على ان مشروع موازنة ٢٠٢٣ جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب والحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع ٢٠٢٤ مع الرؤية الانقاذية المطلوبة"، لافتا الى انه "قررنا مناقشة موازنة ٢٠٢٤ مع اي مواد قانونية وردت في ال٢٠٢٣ وترى فيها الحكومة ضرورة اصلاحية ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري".
وتابع :": فلتأخذ الحكومات علما بأن موازنات امر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي اوصلت الى ما وصلنا اليه من انهيار وتجاوزات".
اوضح كنعان ان "مراسيم احالة مشروع موازنة ٢٠٢٤ الى مجلس النواب يجب ان تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: فلتأخذ الحكومات علما بأن موازنات امر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.