النشرة: اجتماع للقوة الامنية المشتركة في عين الحلوة وتسليم بالاعداد واسماء الذين سيفرزون اليها

أفاد مراسل النشرة في صيدا، ان اجتماع القوة الأمينة المشتركة في مخيم عين الحلوة، قد انتهى منذ قليل، وقد ترأسه قائدها اللواء محمود العجوري، بحضور أعضاء قيادتها وضباطها الذين يمثلون مختلف القوى الفلسطينية أي الأطر الأربعة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تحالف القوى الفلسطيني، القوى الإسلامية وأنصار الله، وقد جرى تسليم أسماء وأعداد الذين سيتم فرزهم إلى القوة لتعزيز دورها والقيام بمهامها المووكلة اليها من القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة.

وأوضح العجوري لـ "النشرة"، ان الاجواء ايجابية وقد وافقت كل القوى على فرز عناصر لها ضمن الاطر الاربعة، وقد اقتصر اجتماع اليوم على تسليم الأعداد والأسماء التي ستشارك من مختلف الأطر الفلسطينية، على أن ينضموا سريعا، مشيرا إلى ان الخطوة التالية ستحددها هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، نافيا أن يكون هناك مهل أو خطة جاهزة مسبقا لاي تحرك للقوة الأمنية.