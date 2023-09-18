أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم 1/83 إلى أصحاب المصانع العاملة على الأرض اللبنانية. وجاء فيه "استنادا إلى قرار مجلـس الوزراء رقم ۱ تاریخ 11/9/2023، بموضوع النزوح السوري، لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بأجراءات محددة، يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية، وذلك تحت طـائلة وقف عمل تـلك المـصـانع وسحب تراخيصها. وسـتتخذ الوزارة الإجـراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه. يبلغ إلى: الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء/وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العمل، وزارة الداخلية والبلديات، جمعية الصناعيين اللبنانيين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، الجريدة الرسمية، جميع المصالح العاملة في وزارة الصناعة".

كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظّف سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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