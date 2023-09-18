ترزيان: حقوق السحب الخاصة تراجعت 49 مليون دولار بشهر واحد اتمنى التوضيح

اشار النائب هاكوب ترزيان، الى ان "بعد صدور بيان مصرف لبنان "الشفاف" صباح اليوم، والموقع من قبل مدير القطع والعمليات الخارجية الذي نشكره عليه، تبّين لي، بعد إطلاعي على مضمونه أن حقوق السحب الخاصة تراجعت 49 مليون دولار بشهر واحد فقط! فلمزيد من الشفافية والتوضيح، اتمنى من حاكمية مصرف لبنان افادتنا أين صُرفت هذه الأموال؟ وهل تمت بطلب من الحكومة؟ علماً أن حسابات القطاع العام ارتفعت 53 مليون دولار خلال الفترة ذاتها".

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