شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: ليس لدينا معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني قديروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (رويترز)

قال الكرملين الاثنين، إنه ليس لديه معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وذلك لدى سؤاله عن تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرجل البالغ من العمر 46 عاماً ليس بصحة جيدة.

ولم يرد المتحدثون باسم قديروف على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على تلك التقارير التي قالت إن قديروف يعالج في أحد مستشفيات موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «ليس لدينا معلومات بهذا الشأن».

وفي وقت سابق من الأحد، نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، شريطي فيديو الأحد، يبدو فيهما مبتسماً ويدعو الناس إلى مزاولة الرياضة، بعد انتشار تقارير مؤخراً عن تدهور صحته.

ونشرت قناة قديروف، على تطبيق تيليغرام، شريطين مصوّرين له، ظهر في الأول وهو يمشي في مكان غير محدد مرتدياً معطفاً في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه، وفي الثاني، يسمع قديروف وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية: «زاولوا الرياضة».

وأرفق الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه: «أنصح بشدة كل من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت، أن يذهبوا للتنزه واستنشاق بعض الهواء النظيف وترتيب أفكارهم، يمكن للمطر أن يكون منعشاً بشكل مذهل».

ولم يتضح متى تمّ تصوير المقطعين القصيرين، لكن نشرهما يأتي بعد تقارير غير مؤكدة بشأن صحة قديروف بلغت في الأيام الأخيرة حد الحديث عن دخوله في غيبوبة.

ويعد قديروف من أبرز حلفاء الرئيس بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا، حيث قاتلت تشكيلات شيشانية في الميدان إلى جانب الجيش الروسي.