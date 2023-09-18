انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة اختراق الأنظمة الالكترونية لوزارة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنها "تنفي ما تردد في مواقع التواصل حول تعرض انظمتها الالكترونية الى محاولة اختراق، مؤكدة أن جميع الانظمة المعتمدة للوزارة تعمل بشكل طبيعي ويتم تأمينها وفق أحدث النظم الامنية الحديثة غير القابلة للاختراق والتلاعب".



ودعت المالية، الى "عدم التعاطي مع مروجي الشائعات وكل ما ينشر خارج مواقعها الرسمية من اشخاص او جهات قصدها تشويش وتضليل الرأي العام".

