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استقبال الابطال لرونالدو في طهران (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

 

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.

واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي ترتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.

 

كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية).


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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