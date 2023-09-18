انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل التصويت على مشروعي قانونين يخصان حلبجة والموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰".وأضاف البيان، أن البرلمان أجل أيضاً "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الـ15، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 181 نائباً.

