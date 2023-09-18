اخبار العالم

وزارة المالية الكويتية: أحد أنظمتنا تعرض لمحاولة اختراق ويجري تقييم مستواها

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة المالية الكويتية: أحد أنظمتنا تعرض لمحاولة اختراق ويجري تقييم مستواها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ متابعات

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المحاولة حدثت عبر فيروس فجر اليوم، مشيرةً إلى أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.

وأكدت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، لافتةً إلى أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا