بحوزته 9 آلاف نسخة.. ضبط مالك مكتبة بالقاهرة لطباعته كتب بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك مكتبة؛ لقيامه بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية، بدون تفويض، بحوزته 9 آلاف نسخة.

معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (8950 نسخة كتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.