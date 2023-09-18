اختتام فعاليات دورتين تدريبيتين لـ60 عضوًا بالنيابة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين السادسة والسابعة تحت عنوان "التدريب الأساسي للسادة معاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي 2017 و2018".

نظم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز، الدورتين لـ60 من أعضاء النيابة الإدارية قاطني محافظات: الدقهلية، والفيوم، وبورسعيد، وبني سويف، ومحافظة سوهاج.

صرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن الدورتين التدريبيتين انعقدتا بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بُعد خلال الفترة من ١٢ حتى ١٧ سبتمبر الجاري تطبيقًا لتوجه النيابة نحو الاستفادة من آليات التحول الرقمي، إلى جانب الحضور الفعلي للمتدربين بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية - في كلمة وجهها للمتدربين، على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد القضائية العريقة، كما نصح المتدربين بضرورة الاطلاع والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاحي التعلم والتطور، وأن يكون كل ذلك مقرونًا ببذل المزيد من الجهد في العمل؛ حتى يتمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية الساعية نحو إدراك العدالة الناجزة، وفي ختام كلمته تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية تضمن عددًا من المحاضرات التي تناولت موضوعات متفرقة دارت حول: التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة اللغوية القضائية، والتعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشات قضائية في بعض القضايا العملية.

وألقى تلك المحاضرات نُخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا، الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار الدكتور محمد مسعود، الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عصام أبو الروس، الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات، قام معالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.