ا ف ب: الأميركيون المفرج عنهم في ايران غادروا طهران وبايدن أصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل

نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مسؤول أميركي تأكيده ان الأميركيين المفرج عنهم في ايران غادروا طهران. واكد المسؤول الاميركي أن "الرئيس الاميركي جو بايدن أصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل".

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