شكرا لقرائتكم "المالية" الكويتية تتعرض لاختراق.. وتوضيح رسمي حول تأثيره على الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة المالية الكويتية، عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان على موقع "إكس- تويتر سابقاً"، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.

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وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.

وأوضحت أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات.